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بالفيديو: في مثل هذا اليوم اندلعت ثورة الفلاحين في جميع أنحاء الأراضي الروسية

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بغداد - ياسين صفوان - 1889 - بنجامين هاريسون يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة.

1905 - ثورة الفلاحين تندلع في جميع أنحاء الأراضي الروسية.

1933 - المستشار النمساوي إنغلبرت دولفوس يعلن حل البرلمان والإنفراد بالسلطة.

1975 - أول اجتماع للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في مدريد.


1979 - بدء انسحاب القوات الصينية من فيتنام.

2012 - إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، وكانت نتيجتها فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة.

2020 - فوز المعماريتين إيفون فاريل وشيلي مكنمارا بجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2020.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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