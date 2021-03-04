انت الان تتابع خبر بالفيديو: في مثل هذا اليوم اندلعت ثورة الفلاحين في جميع أنحاء الأراضي الروسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1889 - بنجامين هاريسون يتولى الرئاسة في الولايات المتحدة. 1905 - ثورة الفلاحين تندلع في جميع أنحاء الأراضي الروسية. 1933 - المستشار النمساوي إنغلبرت دولفوس يعلن حل البرلمان والإنفراد بالسلطة. 1975 - أول اجتماع للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية الذي عقد في مدريد.



1979 - بدء انسحاب القوات الصينية من فيتنام. 1979 - بدء انسحاب القوات الصينية من فيتنام. 2012 - إجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا، وكانت نتيجتها فوز فلاديمير بوتين بالرئاسة. 2020 - فوز المعماريتين إيفون فاريل وشيلي مكنمارا بجائزة بريتزكر للهندسة المعمارية لعام 2020.