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البابا يوجه رسالة إلى الشعب العراقي

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بغداد - ياسين صفوان - وجه بابا الفاتيكان فرانسيس، الخميس، رسالة إلى الشعب العراقي، على هامش زيارته المرتقبة للعراق الاسبوع الحالي.
وقال البابا في الرسالة "يشرفني أن التقي بكنيسة تميزت بالشهادة، لا نستسلم بوجه انتشار الشر".

وأضاف "رغم معناتكم لم تفكروا بالإحباط، في فترة الجائحة لنساعد بعضنا البعض"، مشدداً بالقول "معا اخوة بكل الطوائف الدينية في بلدكم".


وتابع "تدفعي الرغبة بالصلاة والسير معاً أنتم جميعاً إخوة، فكرت فيكم جميعاً طيلة هذه السنين"، مضيفاً "فليملؤنا الرجاء لإعادة الإعمار والبدء من جديد".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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