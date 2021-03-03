البرلمان يُصوت بعدم قناعته بأجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس النواب، الاربعاء، بعدم قناعته بأجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "مجلس النواب انتهى من استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات وصوت بعدم قناعته بأجوبته".

وباشر مجلس النواب، اليوم الاربعاء، خلال جلسته الاعتيادية باستجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي.

وعقد مجلس النواب، اليوم، جلسة اعتيادية له برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.