انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 923 موزعة كالآتي :
أبو دشير----------------- 27 التراث-------------------7
الحرية------------------51
الخطيب -----------------7
الدورة------------------36
الدولعي-----------------5
الرحمانية ----------------7
السيدية----------------- 31
الشرطة الخامسة----------9
الشرطة الرابعة ------------7
الشعلة------------------56
الصالحية ----------------10
الطارمية----------------19
الطوبجي ----------------12
العامرية----------------26
العطيفية ---------------12
العلاوي-----------------8
الغزالية ----------------35
القادسية ---------------18
الكاظمية ---------------38
اللطيفية ----------------12
المحمودية-------------51
المعالف----------------6
المكاسب ---------------13
المنصور---------------29
المواصلات--------------4
المولاصلات-------------8
الوشاش----------------1
اليرموك ---------------26
اليوسفية---------------12
جكوك-----------------6
حي الجامعة------------17
حي الجهاد-------------30
حي الخضراء------------8
حي العامل-------------56
حي العدل --------------8
حي الفرات--------------4
سبع البور---------------2
سويب------------------7
شارع حيفا--------------9
كرادة مريم--------------9
ناحية الرشيد ------------15
سكنة جانب الرصافة ------11
أبو دشير----------------- 27
أبو غريب ----------------53
الإسكان------------------8
الاعلام-------------------21
البياع-------------------50
التاجي------------------26
الحرية------------------51
الخطيب -----------------7
الدورة------------------36
الدولعي-----------------5
الرحمانية ----------------7
السيدية----------------- 31
الشرطة الخامسة----------9
الشرطة الرابعة ------------7
الشعلة------------------56
الصالحية ----------------10
الطارمية----------------19
الطوبجي ----------------12
العامرية----------------26
العطيفية ---------------12
العلاوي-----------------8
الغزالية ----------------35
القادسية ---------------18
الكاظمية ---------------38
اللطيفية ----------------12
المحمودية-------------51
المعالف----------------6
المكاسب ---------------13
المنصور---------------29
المواصلات--------------4
المولاصلات-------------8
الوشاش----------------1
اليرموك ---------------26
اليوسفية---------------12
جكوك-----------------6
حي الجامعة------------17
حي الجهاد-------------30
حي الخضراء------------8
حي العامل-------------56
حي العدل --------------8
حي الفرات--------------4
سبع البور---------------2
سويب------------------7
شارع حيفا--------------9
كرادة مريم--------------9
ناحية الرشيد ------------15
سكنة جانب الرصافة ------11
الشفاء: 512.. الوفيات: 3