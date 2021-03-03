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صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

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انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 923 موزعة كالآتي :

أبو دشير----------------- 27
أبو غريب ----------------53
الإسكان------------------8
الاعلام-------------------21
البياع-------------------50
التاجي------------------26

التراث-------------------7
الحرية------------------51
الخطيب -----------------7
الدورة------------------36
الدولعي-----------------5
الرحمانية ----------------7
السيدية----------------- 31
الشرطة الخامسة----------9
الشرطة الرابعة ------------7
الشعلة------------------56
الصالحية ----------------10
الطارمية----------------19
الطوبجي ----------------12
العامرية----------------26
العطيفية ---------------12
العلاوي-----------------8
الغزالية ----------------35
القادسية ---------------18
الكاظمية ---------------38
اللطيفية ----------------12
المحمودية-------------51
المعالف----------------6
المكاسب ---------------13
المنصور---------------29
المواصلات--------------4
المولاصلات-------------8
الوشاش----------------1
اليرموك ---------------26
اليوسفية---------------12
جكوك-----------------6
حي الجامعة------------17
حي الجهاد-------------30
حي الخضراء------------8
حي العامل-------------56
حي العدل --------------8
حي الفرات--------------4
سبع البور---------------2
سويب------------------7
شارع حيفا--------------9
كرادة مريم--------------9
ناحية الرشيد ------------15
سكنة جانب الرصافة ------11

الشفاء: 512.. الوفيات: 3

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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