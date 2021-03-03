رئيس البرلمان: جلسة الغد ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، إن جلسة البرلمان يوم غد ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية.

وأكد الحلبوسي بحسب بيان للمجلس "أهمية جلسة يوم غدٍ التي تتعلق بالتصويت على مشروع قانون طال انتظاره لسنوات، وهو قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وعقد مجلس النواب، اليوم الاربعاء، جلسة اعتيادية له شهت استجواب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات.

وسبق أن حدد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، خيارين لتمرير قانون المحكمة الاتحادية، الاول هو الذهاب الى تشريع القانون، والثاني هو المادة الثالثة التي الغيت من قبل المحكمة الاتحادية لعدم دستوريتها، باعتبار ان التعديل هو الطريق الاسهل.