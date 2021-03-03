المنافذ تعلن إحباط تهريب حاوية أدوية بشرية في أم قصر

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على أدوية بشرية في منفذ ميناء ام قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "تواصل واجباتها، لمتابعة كل من تسول له نفسه العبث باقتصاد البلاد، حيث تمكنت مديرية منفذ ميناء ام قصر الأوسط من إحباط محاولة تهريب حاوية تحتوي على أدوية بشرية، مرسمة على أنها تحتوي مادة البسكويت".



وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

