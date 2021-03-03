الكاظمي: منعنا انهيار العراق برغم الأزمات التي تواجهه

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ايلاف من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء ان حكومته نجحت بمنع انهيار بلاده على الرغم من الازمات التي تواجهها معلنا عن منع التعاقد على لقاحات كورونا عبر شركات وسيطة وانما مع الدول مباشرة درءا للفساد .. فيما سجلت البلاد اليوم قفزة خطيرة باصابات ووفيات فايروس الجائحة المتحور بالترافق مع بدء تلقيح المواطنين.

وقال الكاظمي خلال ترؤسه في بغداد اليوم الاجتماع الاسبوعي لحكومته ان العراق يواجه حاليا ازمات متعددة وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة "لكننا نجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديا وماليا واقدمنا على خطوة اصلاحية مهمة متمثلة بالورقة البيضاء الامر الذي ساهم في استمرار دفع الرواتب بانتظام بعدما كان هناك من يراهن على انهيار الاوضاع.

وشدد الكاظمي على الوزراء بضرورة عدم اعادة اخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا ما يؤدي الى تعطيل تقديم الخدمات وانجاز المشاريع. واشار الى ان تشخيص التحدي مهم لتذليل العقبات والسير قدما في مراحل الانجاز وعلى الوزراء العمل ليلا ونهارا لتذليل كل العقبات وعدم الاستسلام للتحديات.

وأكد تعظيم الاحتياطي النقدي للعراق بشكل زاد معه بأربعة مليارات دولار بعد اتهامات للحكومة الحالية بأنها ستتسبب في افلاس الاحتياطي كما ان مزاد العملة سيء الصيت تم الحد من فساده الذي اصبح من الماضي.

واوضح ان العراق قد نجح في العودة الى دوره المهم خارجيا وهناك ثقة كبيرة به حاليا للادوار المهمة التي قام بها في مجال التهدئة والحوار.

وأشار الكاظمي الى انه وجه وزارات الصحة والمالية والتخطيط للعمل من اجل انهاء ملف المستشفيات المتلكئة منذ عام 2009 وقبلها والعمل الجدي لانجازها وأن يكون يكون التعامل بشأن شراء اللقاحات مع الدول والشركات المصنعة مباشرة ومنع التعامل اطلاقا مع الشركات الوسيطة" فيما يُعتقد انه اجراء لمنع اي عمليات فساد قد تحصل في هذه التعاقدات.

بدء التلقيح ضد كورونا مع تصاعد الاصابات والوفيات

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم مباشرتها بمنح اللقاح المضاد لفايروس كورونا للملاكات الطبية في العاصمة بغداد وارسالها كميات منه الى محافظات البلاد الاخرى لتباشر بتلقيح مواطنيها غدا الاربعاء اذ يتم حاليا منح لقاح "سينوفارم" الصيني الى الملاكات الطبية بمستشفى مدينة الطب في بغداد.

ويأتي بدء التطعيم باللقاح في العراق بعد ساعات من وصول 50 الف جرعة منه هدية من الحكومة الصينية الى نظيرتها العراقية.

وقالت الوزارة انها انضمت الى تحالف كافي (مرفق كوفاكس) الذي يضم 190 دولة تحت مظلة منظمة الصحة العالمية في ايلول سبتمبر الماضي لتزويد العراق بكمية تكفي 20٪ من سكان البلاد البالغ حوالي 40 مليون نسمة وبواقع 16مليون جرعة من اللقاح .

واكدت انه تم فعلا دفع مبلغ 170 مليون دولار عن قيمة هذه الجرعات حيث ستصل اول دفعة من لقاح استرازنيكا-اكسفورد الى العراق خلال الاسبوع المقبل. وبينت انها تواصلت ايضا مع شركة فايزر -بايوتنيك بعد اقرار اللقاح في المملكة المتحدة البريطانية ووقعت اتفاقا مع الشركة لتجهيز العراق بمليون ونصف المليون جرعة على ثلاث دفعات.

وسجل العراق اليوم 4690 اصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع عدد الاصابات بالجائحة منذ ظهورها في البلاد في 24 شباط فبراير 2020 الى 703 الاف و778 اصابة.. فيما تم تسجيل 30 حالة وفاة لتتصاعد الوفيات منذ ذلك التاريخ الى 13 الفا و458 حاة وفاة.

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