انت الان تتابع خبر الجمارك تضبط ثلاث شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاث شاحنات مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي قسم التحري ومكافحة التهريب في المنطقة الشمالية (مفرزة كركوك)، ضبط اليوم، ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات".
وأضاف البيان، إن "الشاحنات الثلاث محملة بأدوات احتياطية مستعملة و اضافات علفية".
وأضاف البيان، إن "الشاحنات الثلاث محملة بأدوات احتياطية مستعملة و اضافات علفية".