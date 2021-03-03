الجمارك تضبط ثلاث شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي قسم التحري ومكافحة التهريب في المنطقة الشمالية (مفرزة كركوك)، ضبط اليوم، ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، إن "الشاحنات الثلاث محملة بأدوات احتياطية مستعملة و اضافات علفية".

