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الجمارك تضبط ثلاث شاحنات مخالفة في المنطقة الشمالية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الأربعاء، ضبط ثلاث شاحنات مخالفة في مديرية كمرك المنطقة الشمالية.
وقالت الهيئة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "موظفي قسم التحري ومكافحة التهريب في المنطقة الشمالية (مفرزة كركوك)، ضبط اليوم، ثلاث شاحنات مخالفة للضوابط والتعليمات".

وأضاف البيان، إن "الشاحنات الثلاث محملة بأدوات احتياطية مستعملة و اضافات علفية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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