انت الان تتابع خبر البنتاغون بشأن قصف 'عين الأسد': نراقب تحقيقات السلطات العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الاربعاء، إنها تراقب عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية بشأن حيثيات "الهجوم" على قاعدة عين الأسد في العراق.
وأكد البنتاغون بحسب "سكاي نيوز عربية"، "مقتل متعاقد مدني بسكتة قلبية جراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق".
وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، أفادت مصادر امنية، باستهداف قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الانبار بـ10 صواريخ.