انت الان تتابع خبر البنتاغون بشأن قصف 'عين الأسد': نراقب تحقيقات السلطات العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، الاربعاء، إنها تراقب عن كثب التحقيقات التي تجريها السلطات العراقية بشأن حيثيات "الهجوم" على قاعدة عين الأسد في العراق.

