الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "باشر اليوم، برفع رواتب المتقاعدين لشهر أذار".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012