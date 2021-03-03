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الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

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بغداد - ياسين صفوان - باشر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الجاري.
وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "باشر اليوم، برفع رواتب المتقاعدين لشهر أذار".

ودعا المصرف "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروعه ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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