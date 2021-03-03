الرشيد يباشر برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار

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بغداد - ياسين صفوان - باشر مصرف الرشيد، اليوم الأربعاء، برفع رواتب المتقاعدين لشهر آذار الجاري.
وقال المصرف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "باشر اليوم، برفع رواتب المتقاعدين لشهر أذار".
ودعا المصرف "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروعه ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية".
ودعا المصرف "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروعه ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لاستلام مستحقاتهم المالية".