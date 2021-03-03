الحشد الشعبي يطلق عملية “ثأر الشهداء”

مصدر في الحشد الشعبي اكد لمراسل الخليج 365 ان العملية العسكرية تهدف لتطهير مناطق جنوب غرب محافظة كركوك وتأمين مناطق سهيل والزاجي وألبوصباح ووادي الشاي الواقعة بين أطراف صلاح الدين وكركوك.

وبين المصدر ان الحصيلة الاولية للعملية هي تدمير مضافتين لداعش الارهابي والعثور على كميات من الاسلحة والذخائر للعناصر الارهابية.