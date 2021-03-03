شرطة ذي قار تلقي القبض على تجار المخدرات

وقالت القيادة في بيان تلقته "الخليج 365" انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكن قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / شعبة الناصرية بتنفيذ عملية نوعية ومداهمات بموافقات قانونية اطاحت خلالها يوم الاثنين الموافق 1 اذار الجاري بـ 5 من تجار المخدرات .حيث تمكنت في عملية مداهمة من القبض على المتهم ( ع . ص . ش ) البالغ من العمر 27 عاما وضبط 7 اكياس بوزن اجمالي ( 1 كغم و 110 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة .والمتهم (م . ح . ج ) البالغ من العمر 35 عاما وضبط داخل منزله كيس يزن ( 530 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة و (1710 ) قرص مخدر من النوع المعروف محليا بالكبتي و ( 38 ) انبولة تعاطي ومسدس صوتي مع 2 مخازن عتاد من نوعه .

والقبض على كل من المتهم ( س . ع . ح ) البالغ من العمر 33 عاما وضبط داخل منزله كيس يزن ( 12 غرام ) من مادة الكريستال المخدرة وقارورة تعاطي.

ومداهمة منزل المتهم ( ج . ع . هـ ) والتمكن من القبض عليه ومنزل شقيقه المتهم الهارب من العدالة ( م . ع . هـ ) وضبط داخل منازلهما كيس يزن ( 185 غرام ) مع انبولة تعاطي وكيس اخر يزن ( 20 غرام ) من مادة الكريستال مع انبولة تعاطي .

كما تم القبض على المتهم ( ك . ع . ح ) البالغ من العمر ( 26 ) عاما لارتكابه جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة .

واكدت قيادة الشرطة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وقرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .