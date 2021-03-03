العمليات المشتركة تطلق عملية امنية كبرى

واكد الشمري في بيان تلقته "الخليج 365" عن انطلاق عملية كبرى لتفتيش وتطهير جنوب محافظة كركوك والحدود الفاصلة مع قيادة عمليات صلاح الدين وديالى.

واضاف ان العملية تجري بمشاركة قوات الجيش والرد السريع والفرقة التاسعة والحشد الشعبي والقوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي بهدف القضاء على الارهابيين وفرض الامن والاستقرار في المناطق المذكورة.