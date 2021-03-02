حقوق الإنسان تكشف عن ملاحظات تخص مسودة قانون مواجهة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مفوضية حقوق الإنسان، الثلاثاء، عن ملاحظات تخص مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا.

وقالت المفوضية في بيان، إنه "في الوقت الذي ترحب المفوضية العليا لحقوق الانسان بمبادرة الحكومة باعداد مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا واحالته الى البرلمان للتشريع، الا انها تسجل ملاحظاتها".

وأضافت أن "مشروع القانون يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان ويؤشر تهربا من المسؤولية القانونية، وهو ما يتنافى مع معيار اساسي للأنصاف وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الا وهو (المساءلة الخاصة بالحق في الصحة) بغية التماس سبل انتصاف فعالة".

ولفتت المفوضية الى أنها "تؤشر في نفس الوقت انتهاك الحكومة للحق في الصحة بسبب تأخر استجابتها وغموض اجراءاتها في توفير المستلزمات الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وفي مقدمتها (اللقاحات) على الرغم من وعودها المتكررة"، مشددة بالقول "اخذين بنظر الأعتبار ان حملات التطعيم انطلقت في الكثير من دول العالم وعموم الدول المجاورة وهو ما قد يتسبب في خسائر مستمرة في الارواح اكثر"..