طهران بشأن تخصيب اليورانيوم: لن نتراجع

وقال المرشد الأعلى في إيران إن التخصيب من احتياجات إيران.. وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله".

وأضاف "بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد".

وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".

