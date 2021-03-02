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طهران بشأن تخصيب اليورانيوم: لن نتراجع

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بغداد - ياسين صفوان - نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها مجددا عن تخصيب اليورانيوم.
وقال المرشد الأعلى في إيران إن التخصيب من احتياجات إيران.. وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله".

وأضاف "بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد".

وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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