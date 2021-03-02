انت الان تتابع خبر طهران بشأن تخصيب اليورانيوم: لن نتراجع والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نشر المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مساء اليوم الثلاثاء، تغريدة على "تويتر" تحدث فيها مجددا عن تخصيب اليورانيوم.
وقال المرشد الأعلى في إيران إن التخصيب من احتياجات إيران.. وما تحتاجه البلاد اليوم وفي المستقبل ستناله".
وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".
وأضاف "بالتأكيد لن نسمح لأي شخص بإكراه أو ترهيب إيران في هذا الصدد".
وتابع قائلا: "إنهم يريدون إجبار إيران على التراجع، لكن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع".