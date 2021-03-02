الصحة تؤكد تعاقدها مع عدة جهات لتوريد اللقاحات: قريباً ستصل العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "الوزارة لجأت إلى التعاقد مع جهات عدة لتوريد اللقاحات، على أمل ان تصل تلك اللقاحات إلى البلاد خلال الأيام المقبلة".

وأضاف البدر، أن "اللقاحات ستعطى بدايةً إلى الفئات الطبية، وكبار السن، والقوات الأمنية".



وأشار إلى أن "دفعة اللقاحات التي وصلت اليوم إلى العراق من الصين، تم توزيعها على مراكز إعطاء اللقاح في بغداد وسائر محافظات البلاد".

وتابع البدر "ننتظر إقرار قانون مواجهة جائحة كورونا في مجلس النواب العراقي، لغرض التعاقد مع شركة فايرز الأمريكية المنتجة للقاح كورونا"، مبيناً أن "حصة العراق محجوزة من لقاحات كوفاكس وستصل إلى البلاد خلال أيام".

