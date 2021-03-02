وزير المالية يتحدث عن رواتب الموظفين ويكشف عجز موازنة 2021

وقال علاوي، وفقاً للوكالة الرسمية، إن "العجز في موازنة 2021 هبط إلى نحو 30 تريليون دينار، حيث اعتمد سعر البرميل في الموازنة على 45 دولاراً"، مشيراً إلى أن "الورقة البيضاء ركزت على ترشيق النفقات وإدخال مبدأ التسعيرة الاقتصادية".وأضاف، أنه "لا يمكن المضي بتطوير اقتصادي ووضع العراق على سكة جديدة من دون معالجة المشاكل، حيث ركزت الورقة البيضاء على معالجة 600 إجراء في 60 حزمة"، مؤكداً عدم وجود "قضايا فنية تعرقل التصويت على الموازنة".

وتابع "قدمنا المواقف الإضافية على الموازنة إلى اللجنة المالية، وبنودها لم تتغير كثيراً"، لافتاً إلى "تضمين درجات الحذف والاستحداث في الموازنة وكذلك المحاضرين والأطباء".

وبين علاوي، أنه تم "تضمين فقرات تدعم الشرائح الفقيرة والرعاية الاجتماعية ودعم جهود مكافحة كورونا في موازنة 2021"، متوقعاً أن "يضع مجلس النواب ضريبة الدخل على جميع الرواتب والمخصصات"، منوهاً إلى أن "هناك استقرار بدفع رواتب الموظفين في توقيتاتها".



وبشأن سعر الصرف، أوضح علاوي أن "سعر صرف الدولار قرار حكومي لا يمكن تغييره يوميا حسب الرغبة، والأسواق تقبلت السعر الحالي وسيعطي خلال السنين المقبلة الحوافز إلى القطاع الخاص ويقوي الاحتياطي".

ولفت وزير المالية إلى أن "الديون الخارجية بلغت 60 مليار دولار والداخلية 70 تريليون دينار".