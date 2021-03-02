مجلس الوزراء يخول سفيري العراق في روسيا والصين التعاقد بشأن اللقاحات

وأشار إلى "وجود تحريض مغرض في أحداث الناصرية وسنحاسب الإدارات المحلية المقصرة".

وقال ناظم خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة تعمل على حل بعض المشاكل والأزمات لاسيما في الناصرية"، لافتاً إلى أن "الكاظمي أوصى بتلبية مطالب متظاهري ذي قار".

وفي سياق أخر، أكد وزير الصحة وجود تأثير إيجابي للحظر بعد انخفاض معدل إصابات كورونا، بحسب ما قاله ناظم.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن "وزارة الصحة أتفقت مع شركة فايزر على تسلم مليون ونصف المليون جرعة"، مبينا أن "مجلس الوزراء خول سفيري العراق في روسيا والصين بالتعاقد مع الشركات المصنعة للقاحات".

وبشأن الصراعات الدولية، تابع ناظم، أن "الحكومة تتبنى موقف التهدئة إزاء الصراعات بالمنطقة".