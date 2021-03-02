بارزاني: نتائج التحقيق بشأن قصف اربيل ستعلن قريباً

وقال بارزاني خلال حوار صحافي مع فرانس24 وتابعته الخليج 365، إن "إقليم كردستان لن يدين أي جهة بخصوص القصف الذي تعرضت له أربيل أواخر الشهر الماضي"، مؤكداً أن "نتائج التحقيق ستعلن قريباً، وسيقدم الجناة للعدالة".وفي سياق أخر، أشار إلى أن "داعش لا زال يهدد كردستان والعراق والعالم برمته، رغم دحره سابقاً"، مبينا أن "التنظيم تمكن من تجنيد عناصر جديدة مكنته من شن عمليات استهدفت الأمنيين والمدنيين في عدة مناطق عراقية".

أما فيما يتعلق بالصراع الدائر بين تركيا وحزب العمال، قال بارزاني، إن "أنقرة صدرت مشكلتها مع حزب العمال الى العراق منذ سنوات، وستمرار الاقتتال بين الطرفين لن يؤدي إلى حلٍ".

