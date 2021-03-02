الإصابة تغيب إبراهيموفيتش عن مواجهة الشياطين الحمر

وخرج إبراهيموفيتش (39 عاما) من مباراة فريقه ميلان "الروسونيري" ومضيفه روما (2-1) يوم الأحد الماضي، في قمة منافسات الجولة 24 "للكالتشيو"، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل الأيسر.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، سيتم تقييم إصابة إبراهيموفيتش بعد 10 أيام، وإذا كان الفحص مطمئنا، سيتبعه برنامج إعادة تأهيل، وسيتم تحديد وقت التعافي.

