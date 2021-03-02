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صحة بابل تعلن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير صحة بابل، محمد الجعفري، اليوم الثلاثاء، عن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا إلى المحافظة.
وقال الجعفري في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم وصول 2700 جرعة بصورة أولية وستوزع حسب تعليمات وزارة الصحة، مؤكدا ان هناك جرعات اضافية ستصل تباعا مراعاة لظروف التخزين التي يحتاجها اللقاح".

وأوضح، أنه"يوم غد الأربعاء ستنطلق حملة توزيع اللقاحات في محافظة بابل".
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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