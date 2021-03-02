انت الان تتابع خبر صحة بابل تعلن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير صحة بابل، محمد الجعفري، اليوم الثلاثاء، عن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا إلى المحافظة.