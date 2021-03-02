انت الان تتابع خبر صحة بابل تعلن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير صحة بابل، محمد الجعفري، اليوم الثلاثاء، عن وصول 2700 جرعة من لقاح كورونا إلى المحافظة.
وقال الجعفري في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "تم وصول 2700 جرعة بصورة أولية وستوزع حسب تعليمات وزارة الصحة، مؤكدا ان هناك جرعات اضافية ستصل تباعا مراعاة لظروف التخزين التي يحتاجها اللقاح".
وأوضح، أنه"يوم غد الأربعاء ستنطلق حملة توزيع اللقاحات في محافظة بابل".
وأوضح، أنه"يوم غد الأربعاء ستنطلق حملة توزيع اللقاحات في محافظة بابل".