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الصحة تؤكد ضرورة عدم التهاون بفاعلية اللقاح وتدعو المواطنين للاستعداد

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بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، على ضرورة عدم التهاون بفاعلية اللقاحات المضادة لكورونا.
وقالت عضو الفريق الاعلامي الطبي لوزارة الصحة، ربى فلاح، لـ الخليج 365، إن "الارتفاع الحاصل في أعداد الإصابات وارتفاع عدد الوفيات يتطلب الالتزام بالإجراءات الوقائية".

ومع وصول الوجبة الأولى من اللقاحات، دعت المشمولين إلى "عدم التهاون بأخذ اللقاح، وعدم الاستهانة بفاعليته لأنه سيؤدي وبشكل كبير إلى كسر سلسلة الانتشار".


ودعت فلاح، كافة المواطنين إلى "التهيئة لاخذ اللقاح مستقبلاً مع ضرورة الاستمرار بالاجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لانها عامل مهم ومساعد للقضاء على الفيروس مع اللقاح".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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