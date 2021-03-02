انت الان تتابع خبر تعرفوا الى 'سيارة العام' 2021 في أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهذه هي المرة الثانية التي تخطف فيها السيارة اللقب وتحوز على جائزة لجنة التحكيم المكونة من 59 صحفيا أوروبيا من 22 دولة.

وشارك في السباق للفوز بلقب "سيارة العام" في أوروبا، كل من "تويوتا ياريس"، "ستروين سي4"، "كوبرا فورمينتور"، "فيات 500 الجديدة"، "لاندروفر ديفيندر"، "سكودا أوكتافيا" و"فولسفاكس أي دي3".