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الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على عنصرين لداعش

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بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القاء القبض على عناصر ارهابية خطرة.
وذكرت المديرية في بيان تلقته "الخليج 365" اليوم الثلاثاء، انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة قدمتها شعبة المصادر في المديرية وبمشاركة ضباطها وقوة مكلفة من المديرية توجهت بامر من السيد مدير الاستخبارات العسكرية تم القاء القبض على اثنين من العناصر الخطرة لداعش ممن يعملون ضمن ما يسمى (المفارز العسكرية) ايمن الموصل بعد نصب كمين محكم لهم، هم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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