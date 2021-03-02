انت الان تتابع خبر بدء عملية التطعيم بلقاح 'سينوفارم' في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان البدر قد ذكر، خلال مؤتمرصحفي مشترك لوزارتي الصحة والداخلية في مديرير الدفاع المدني حضرته الخليج 365، انه "تم توزيع لقاحات "سينوفارم" الصينية على المركز المتخصصة في جانبي الكرخ والرصافة وفي مدينة الطب، مشيرا الى ان "عمليات تلقيح المواطنين ستتم عبر 600 مركز و 60 مستشفى " .واضاف ان "الوزارة بانتظار التصويت على مشروع القانون الذي قدمه وزير الصحة بناء على طلب من شركة فايزر الاميركية، والذي يضمن الحصانة القانونية والحماية من المسؤولية قبل توريد اللقاح الى العراق"، مشيرا الى ان "وزارة الصحة حجزت مليوناً و525 ألف جرعة من اللقاح ".

ولفت البدر إلى أن "16 مليون جرعة ستصل إلى العراق من مرفق كوفاكس، بعد الاعتماد عليه في توفير اللقاحات".

