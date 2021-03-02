حصيلة اصابات كورونا ترتفع مجددا في ذي قار

المصدر قال في حديث للسومرية نيوز، ان " نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 164 اصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار بعد ان سجلت امس 144 اصابة" .

واضاف، ان "النتائج جاءت بعد اجراء الفحوصات لـ 794 شخصا مشتبه بإصابتهم بالفيروس" ، مبينا ان "الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، ليرتفع المجموع التراكمي للاصابات 28945 منذ ظهور الوباء".

