انت الان تتابع خبر غداً.. اجتماع في البرلمان بشأن القوانين الضرورية بينها الموازنة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم غد الثلاثاء، موعداً لاجتماع رئاسة البرلمان مع رؤساء القوى السياسية بشأن القوانين الضرورية.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "رئيس مجلس النواب أعلن تحديد يوم غدٍ لاجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء القوى السياسية حول القوانين الضرورية في أروقة المجلس".
واشار الى ان "من تلك القوانين هو قانون الموازنة للإسراع بإقراره، بالإضافة إلى قانون المحكمة الاتحادية".