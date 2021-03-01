السجن لمسؤول بشركة هولندية بعد إدانته برشوة مسؤولين عراقيين

وكان بول بوند (68 عاما) قد أدين في واقعتي رشوة عقب إعادة محاكمته أمام محكمة ساذرك كراون، في لندن يوم الأربعاء.

وبوند هو المسؤول التنفيذي الرابع الذي يدان عقب تحقيق أجراه على مدى نحو خمس سنوات مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة بخصوص شركة استشارات النفط والغاز "أونا أويل" ومقرها موناكو، وكشفت التحقيقات عن رشاوى بأكثر من 17 مليون دولار للفوز بعقود قيمتها 1.7 مليار دولار لـ"أونا أويل" وعملائها الرئيسيين الغربيين.



ونفى بوند ارتكاب أي مخالفات.

وكان الادعاء قال إن موظفي "أونا أويل" عملوا نيابة عن "إس.بي.إم" أوفشور وبالتواطؤ مع بوند لرشوة مسؤولين عراقيين في شركة تسويق نفط الجنوب ووزارة النفط بأكثر من 900 ألف دولار من أجل الفوز بعقد عوامات رسو بحرية قيمته 55 مليون دولار.

وصدر حكم العام الماضي بسجن باسل الجراح مدير "أونا أويل" السابق بالعراق ثلاث سنوات وأربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في خمس تهم بالرشوة في 2019.



وصدرت أحكام على مديرين سابقين لـ"أونا أويل" في العراق هما زياد عقل وستيفن وايتلي بالسجن خمس سنوات وثلاث سنوات على الترتيب.