الفتح يطالب الحكومة بحماية الحشد من الاعتداءات الامريكية

وقال التحالف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوات الحشد المرابطة في الحدود العراقية السورية تعرضت الى اعتداء اثم من قبل القوات الامريكية، بدون اي مبرر او مسوغ لهذه الجريمة النكراء خصوصاً وان التحقيقات في الضربات الاخيرة سواءً على اربيل او المنطقة الخضراء لم تكتمل"، مشيرا إلى أن "هذه الجريمة تدل على ان القوات الامريكية هي نفسها لن تتغير وان تغيرت الادارات في البيت الابيض".وطالب، الحكومة العراقية باتخاذ "كافة الاجراءات اللازمة لحماية ابناء الحشد الشعبي من هذه الجرائم البشعة وتدين هذه العمليات الاثمة بشدة ولا خيار امامنا للحفاظ على دماء ابنائنا في الحشد الشعبي الا بخروج قوات التحالف من العراق التي تحولت مهمتها من محاربة الارهاب الى استهداف الحشد".

ودعا البيان، وزارة الخارجية العراقية إلى "ابلاغ مجلس الامن فوراً برسالة واضحة تطالب فيها انهاء مهمة هذه القوات في العراق خصوصاً ان هذه القوات القتالية لا يوجد لها اي غطاء قانوني او دستوري"، معرباً عن أمله "باتخاذ القضاء العراقي كافة الاجراءات القضائية والقانونية لتقديم شكوى ضد مرتكبي هذه الجريمة النكراء حفظاً لحقوق ابناء الحشد".



الفتح دعا القوى الوطنية، إلى اتخاذ "موقفاً موحداً مشرفاً للدفاع عن الدماء العراقية وصون السيادة الوطنية ولا تنطلي عليهم الاكاذيب الامريكية بان الضربة حصلت في عمق الاراضي السورية لتبرير جريمتها النكراء في سفك الدماء العراقية وعلى ابنائنا في الاجهزة الامنية كافة جيشاً وحشداً وشرطة ومكافحة الارهاب والبيشمركة المحافظة على تماسكها ووحدتها وانسجامها ولا تنطلي عليها الاكاذيب الامريكية في دق الاسفين فيما بينها وخلق الشكوك والريبة".