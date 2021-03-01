المالية النيابية: موازنة 2021 ستمرر بالاتفاق مع الكتل كافة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن موازنة 2021 ستمرر بالاتفاق مع الكتل السياسية كافة.



وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "التصويت على الموازنة سيكون بنهاية الأسبوع الحالي"، مبينا أن "الموازنة لن تمرر من دون توافق".

وأضاف، أن "الموازنة ستمرر بالاتفاق مع الكتل السياسية كافة بما فيها الكتل الكردية"، مستبعدا "التصويت على الموازنة بالأغلبية".

وتابع السعيدي "لو كان هناك تصويت بالأغلبية لما استمرت المفاوضات وتأخر إقرار الموازنة الى هذه اللحظة".