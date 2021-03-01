وقوع اصابات بصفوف المتظاهرين في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الامنية تقدمت باتجاه ساحة كهرمانة لمنع اي تجمع للمتظاهرين"، لافتا الى ان "القوات الامنية استخدمت الهروات والقنابل الصوتية من شارع السعدون باتجاه الفردوس".

وتابع ان "تم تسجيل اصابتين في صفوف المتظاهرين بحالات الضرب والاختناق".



وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، بأن العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير وسط بغداد.

وقال المصدر إن "العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير لمناصرة متظاهري الناصرية".

