انت الان تتابع خبر العشرات من المتظاهرين يتوجهون الى ساحة التحرير ببغداد.. والسبب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بأن العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير وسط بغداد. وقال المصدر إن "العشرات من المتظاهرين توجهوا الى ساحة التحرير لمناصرة متظاهري الناصرية". واضاف ان "قوات حفظ القانون تتقدم باتجاه متظاهري التحرير لابعادهم وعدم السماح لهم بالتجمع". وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات مستمرة على تردي الخدمات العامة في مدينة الناصرية.

