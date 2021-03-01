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حقيقة استهداف قاعدة عين الاسد الجوية في الانبار

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بغداد - ياسين صفوان - فند مصدر امني، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن قصف يستهدف قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار.
وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "لا يوجد اي استهداف او قصف على قاعدة عين الاسد الجوية بمحافظة الانبار".

يشار الى ان القوات الامريكية تفرض اجراءات امنية غير مسبوقة على قاعدة عين الاسد الجوية تحسبا لأي طارئ".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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