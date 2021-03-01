الكعبي بعيد المعلم: نطالب بضرورة الاسراع في تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين

وتابع ان "التعليم الإلكتروني اصبح واقعا تعايشت معه جميع بلدان العالم خلال هذه الفترة، وما علينا ايضا إلا المضي في إكمال المسيرة التربوية نحو الإمام بكل الوسائل المتاحة".

بغداد - ياسين صفوان - دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، الحكومة الى تركيز الدعم للقطاع التربوي بإعتباره الركيزة الأساسية للتنمية البشرية وبلوغ التقدم والازدهار.

محمد يوسف

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