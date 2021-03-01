بعيد المعلم.. الحلبوسي يهنئ الاسرة التعليمية والتربوية

وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة تويتر تابعتها الخليج 365: "إلى صناع الأجيال، كل التقدير والاحترام لمهمتكم وانتم تواجهون الظروف القاسية وتتحملون بناء جيل تلو الآخر ليسهم في خدمة بلده".

واضاف: "متمنيا لكم النجاح في مهمتكم التي ازدادت صعوبة وتعقيدا في ظل ظروف جائحة كورونا، داعما وزملائي في مجلي النواب كل الجهود التي تسهل سبل نجاحكم لتحقيق رسالتكم الانسانية".

