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بعيد المعلم.. الحلبوسي يهنئ الاسرة التعليمية والتربوية

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، الاسرة التعليمية والتربوية بعيد المعلم.
وقال الحلبوسي في تغريدة على منصة تويتر تابعتها الخليج 365: "إلى صناع الأجيال، كل التقدير والاحترام لمهمتكم وانتم تواجهون الظروف القاسية وتتحملون بناء جيل تلو الآخر ليسهم في خدمة بلده".

واضاف: "متمنيا لكم النجاح في مهمتكم التي ازدادت صعوبة وتعقيدا في ظل ظروف جائحة ، داعما وزملائي في مجلي النواب كل الجهود التي تسهل سبل نجاحكم لتحقيق رسالتكم الانسانية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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