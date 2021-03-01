انت الان تتابع خبر الكاظمي في عيد المعلم: مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، ان مستقبل العراق يعتمد على القائمين على التعليم.
الكاظمي قال في تغريدة على "تويتر"، تابعها الخليج 365، إنه "في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية".
وأضاف، "مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال".
وأضاف، "مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال".