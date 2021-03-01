الكاظمي في عيد المعلم: مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم

الكاظمي قال في تغريدة على "تويتر"، تابعها الخليج 365، إنه "في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية".

وأضاف، "مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال".

