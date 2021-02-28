انت الان تتابع خبر نائب يحذر من مادة في قانون مواجهة جائحة كورونا تمهد لكارثة بأسم القانون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

استغرب النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، تضمين مسودة قانون مواجهة جائحة كورونا في مادته الثانية نصا يعفي جهات عديدة من اي مسؤولية بحال حدوث ضرر من التلقيح بلقاح كورونا، داعيا وزارة الصحة لتوضيح هذه الصيغة وما هي أسبابها ومبرراتها.

