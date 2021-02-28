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تعرف على أبرز المواد والفقرات التي تم تضمينها في موازنة 2021

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بغداد - ياسين صفوان - - تخصيصات المشمولين بقرار 315 وعقود وأجور وزارة الكهرباء والإداريين والحرفيين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة المتطوعين وستصرف للذين لم يستلموا الرواتب فور إقرار الموازنة.

- تخصيصات جميع المحاضرين والعقود والاجراء اليوميين والملاكات الساندة وحملة الشهادات العليا في الوزارات والدوائر وعقود مفوضية الانتخابات.


- تخصيصات الخريجين من الأطباء والمهن الصحية والساندة ومنهم العلوميون وشمولهم بالتعيين ضمن الـ 68 ألف درجة وظيفية مع مباشرتهم.

- إدراج وتضمين مستحقات المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي لإعادتهم إلى الخدمة.

- إضافة المخصصات والمستحقات للملاكات الادارية والفنيين والساندة في وزارة الصحة وتعيين الاوائل وحملة الشهادات العليا

- تحويل حملة شهادات البكالوريوس فأعلى على الملاك المدني في الوزارات الأمنية

- الغاء الاستقطاعات وضريبة الدخل على رواتب الموظفين والمتقاعدين

- توزيع قطع الأراضي لشرائح المجتمع كافة

- منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

- مستحقات الفلاحين ودعم القطاع الصناعي

- زيادة عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة المبالغ الممنوحة لهم

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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