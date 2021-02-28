انت الان تتابع خبر جوارديولا: سلسلة انتصارات السيتي واحد من أعظم إنجازاتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل المدافعان روبن دياز وجون ستونز ليفوز سيتي 2-1 على وست هام يونايتد يوم السبت ويعزز تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 13 نقطة عن جاره وغريمه وأقرب منافسيه مانشستر يونايتد.

وحقق سيتي رقما قياسيا بحصد 100 نقطة في مسيرته نحو اللقب في موسم 2017-2018 وفاز بكل الألقاب المحلية الأربعة في الموسم التالي، لكن جوارديولا يعتقد أن سلسلة الانتصارات الحالية، والتي تأتي في خضم جائحة كوفيد-19، تعد من أبرز لحظاته.



وقال جوارديولا: "في هذه الفترة، وخلال هذه الحقبة، ومع الموقف الحالي، فإن النجاح في تحقيق 20 فوزا، ربما يعد من أبرز الإنجازات التي حققناها معا في مسيراتنا".

وأضاف: "هذا لا يعني الفوز باللقب لكن هذه الفترة من الزمن، هي أصعب فترة في إنجلترا، في ظل عدم الحصول على راحة لمدة أسبوع واحد على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر، وخوض مباراة كل ثلاثة أيام، ومع أزمة كوفيد، وموقف الإصابات، لذا فتحقيق مثل هذه المسيرة من الانتصارات المتتالية يعني قوة ذهنية".



ورأى جوارديولا إن "جدول المباريات المزدحم يؤثر على الفريق بكل تأكيد رغم واقع نجاحه في إجراء تغييرات باستمرار في التشكيلة".

وتابع: "ذهنيا يكون الأمر صعبا لأننا نخوض مباريات عديدة كل ثلاثة أيام. بدأ الناس في الشعور بالإرهاق.. يجب أن ننال راحة ذهنية وبدنية. إذا لم يحدث ذلك، فلا يمكن التحمل".

ويلعب سيتي على أرضه مع ولفرهامبتون واندرارز يوم الثلاثاء.

