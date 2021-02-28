انت الان تتابع خبر القبض على 8 متهمين بقضايا مختلفة في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة الديوانية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية وجنائية مختلفة في عدد من مناطق المحافظة.