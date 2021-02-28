الزراعة: استمرار حملات القوات الأمنية لاتلاف المواد الزراعية المهربة

بغداد - ياسين صفوان - اكدت وزارة الزراعة، اليوم الاحد، قيام قوات الجيش والجهات الأمنية بمنع دخول المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد وإحالة المخالفين للقضاء من خلال فرض سيطرتها على جميع المنافذ.

وقالت الزراعة في بيان تلقته "الخليج 365" انه "تم حجز وإتلاف مئات الاطنان من الدجاج والبيض والمحاصيل الزراعية القادمة من دول الجوار عبر منافذ عدة ومنها إقليم كردستان، وذلك لتنفيذ التعليمات والتوجيهات التي تنص على حماية المنتج المحلي وبالتعاون مع وزارة الصحة والوزارات الساندة والجهات الأمنية والقوات المسلحة البطلة، لتجفيف منابع التهريب، والحد من الاغراق السلعي الذي عانى منه السوق المحلي وأدى إلى تدهور الاقتصاد الوطني في البلاد.



وأشادت الوزارة بجهود الجهات المختصة في تصديها للتهريب وتنفيذها للتوجيهات بكل أمانة وامتثالها لصوت الوطن الذي يحتم حماية قوت المواطن اليومي، وتحقيق جدوى اقتصادية مناسبة للفلاحين والمزارعين ومربي الدواجن وحماية المنتج المحلي".

