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ماهي المزايا الفريدة للقاح 'جونسون أند جونسون' الاميركي المضاد لكورونا ؟

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بغداد - ياسين صفوان - لقاح "جونسون اند جونسون" الذي اجازته هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية هو الثالث من نوعه في الولايات المتحدة ، لكن اللقاح الجديد له مزايا خاصة وفريدة مختلفة عن اللقاحات المبتكرة ضد كوفيد – 19.
لقاح "جونسون اند جونسون" سيكون الأول من نوعه الذي يتم الحصول عليه من جرعة واحدة فقط وليس جرعتين كما باقي اللقاحات، و يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.

ولدى "جونسون اند جونسون" ميزة أخرى في المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل توزيعه بشكل كبير.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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