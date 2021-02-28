انت الان تتابع خبر ماهي المزايا الفريدة للقاح 'جونسون أند جونسون' الاميركي المضاد لكورونا ؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقاح "جونسون اند جونسون" الذي اجازته هيئة سلامة الأغذية والأدوية الأمريكية هو الثالث من نوعه في الولايات المتحدة ، لكن اللقاح الجديد له مزايا خاصة وفريدة مختلفة عن اللقاحات المبتكرة ضد كوفيد – 19.
لقاح "جونسون اند جونسون" سيكون الأول من نوعه الذي يتم الحصول عليه من جرعة واحدة فقط وليس جرعتين كما باقي اللقاحات، و يمكن تخزينه في ثلاجات عادية، مما يسهل توزيعه مقارنة بلقاحي "Pfizer - BioNTech" و"Moderna" اللذين يعتبران أكثر حساسية ويتطلب كلاهما جرعتين.
ولدى "جونسون اند جونسون" ميزة أخرى في المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل توزيعه بشكل كبير.
ولدى "جونسون اند جونسون" ميزة أخرى في المجال اللوجيستي، حيث يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل توزيعه بشكل كبير.