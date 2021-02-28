سحب ورياح... كيف سيكون طقس العراق لليومين المقبلين

وقال عطية في تدوينة على موقعه بالفيس بوك تابعته الخليج 365، إن "السحب دخلت اجواء البلاد من الجنوب الغربي مع حركة الرياح في الطبقات العليا".

وأضاف، أن "السحب بدأت تتكاثر من جهة الجنوب الغربي"، لافتا الى "وجود فرصة لهطول زخات من الامطار الليلة على مناطق الشريط الحدودي مع السعودية، ثم تمتد مساحة الهطول الخفيف تدريجيا في وقت متاخر من الليل او فجر الاثنين لتشمل مناطق عديدة من بادية الجنوب وجنوب الانبار".



واوضح، أن "طقس اليوم يتضمن زخات مطر خفيفة على كل من ذي قار والسماوة ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد وواسط، وربما تشمل جنوب ديالى".

بين عطية انه "فيما يخص طقس ليل اليوم الاحد وغدا الاثنين سيشهد هطول الامطار في البصرة وذي قار وميسان وبادية السماوة فقط وتكون خفيفة الى معتدلة على فترات".