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أنباء سارة تنتظر راموس الشهر المقبل

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-02-27 | 14:17

أنباء سارة تنتظر راموس الشهر المقبل

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ينتظر الإسباني سيرجيو راموس، مدافع ، شهر مارس/آذار المقبل بحماس، للحصول على 3 أنباء سارة.
وخضع راموس لجراحة في الركبة يوم 6 فبراير/شباط الجاري، ويغيب حاليًا عن المشاركة في المباريات مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه تأكد غياب راموس عن مباراة الديربي ضد أتلتيكو، لكن اللاعب سيعود أمام أتالانتا في إياب ثمن نهائي .


وأشارت إلى أن راموس سيحصل على عقده الجديد رفقة ريال مدريد في مارس، بعد أن اتخذت المفاوضات منعطفًا إيجابيا في الفترة الأخيرة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأوضحت أن راموس ينتظر المشاركة مع إسبانيا في فترة التوقف الدولي المقبلة، ليكون واحدًا من 3 لاعبين فقط نجحوا في المشاركة مع الماتادور خلال 17 عامًا، إلى جانب إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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