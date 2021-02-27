بارزاني والغانمي يبحثان التنسيق الأمني المشترك

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت، وزير الداخلية في الحكومة الاتحادية عثمان الغانمي

بيان للمكتب الاعلامي لحكومة الاقليم تلقته "الخليج 365" قال انه تم التباحث حول سبل تعزيز التنسيق الأمني المشترك بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما فيما يتعلق بالهجوم الصاروخي على أربيل، والذي تم التوصل إلى نتائج جيدة بشأنه نتيجة للتنسيق الجيد بين الجانبين.



وثمّن رئيس الحكومة جهود وزير الداخلية في حل المشاكل، وأشار إلى أن سياسة التغيير الديمغرافي والاعتداءات ضد المواطنين الكورد والاستيلاء على أراضيهم، لا تزال متواصلة في كركوك وباقي المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، وقال إن هذا الوضع غير الطبيعي واللادستوري لا يصب في مصلحة المواطنين العراقيين، ويجب وضع حد له.

كذلك تم في اللقاء، التشديد على ضرورة تطبيق اتفاقية سنجار وبما يشمل خروج الميليشيات والقوات المسلحة غير النظامية من المنطقة.



هذا وناقش الجانبان المفاوضات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بشأن الموازنة الاتحادية لسنة 2021، بالإضافة إلى الانتخابات القادمة.

