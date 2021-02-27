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انت الان تتابع خبر علاوي ينتقد تعامل السلطات مع متظاهري الناصرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصف رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي تعامل السلطات الحكومية مع المتظاهرين بأنها لم تجد نفعاً.
وقال علاوي في تغريدة على تويتر ان "أكثر من ٢٠٠ شاب بين شهيد وجريح نزفوا الدماء وقدموا الارواح مطالبين بالاصلاح في الناصرية الكريمة المضحية.
مشيراً الى ان سياسات القمع لم تجدِ نفعاً منذ انطلاق المسيرات المليونية السلمية عام ٢٠١٩، المتظاهرون لن يكترثوا لتلك الاساليب وما على السلطات الا الاستجابة لمطالبهم الوطنية.
مشيراً الى ان سياسات القمع لم تجدِ نفعاً منذ انطلاق المسيرات المليونية السلمية عام ٢٠١٩، المتظاهرون لن يكترثوا لتلك الاساليب وما على السلطات الا الاستجابة لمطالبهم الوطنية.