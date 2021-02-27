علاوي ينتقد تعامل السلطات مع متظاهري الناصرية

وقال علاوي في تغريدة على تويتر ان "أكثر من ٢٠٠ شاب بين شهيد وجريح نزفوا الدماء وقدموا الارواح مطالبين بالاصلاح في ‫الناصرية‬ الكريمة المضحية.

مشيراً الى ان سياسات القمع لم تجدِ نفعاً منذ انطلاق المسيرات المليونية السلمية عام ٢٠١٩، المتظاهرون لن يكترثوا لتلك الاساليب وما على السلطات الا الاستجابة لمطالبهم الوطنية.

