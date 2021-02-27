انت الان تتابع خبر السفير البريطاني: قلقون من تصاعد العنف في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - عبر السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، اليوم السبت، عن قلقه بسبب تصاعد العنف في محافظة ذي قار .