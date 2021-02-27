انت الان تتابع خبر السفير البريطاني: قلقون من تصاعد العنف في ذي قار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - عبر السفير البريطاني في العراق، ستيفن هيكي، اليوم السبت، عن قلقه بسبب تصاعد العنف في محافظة ذي قار .
وقال السفير البريطاني في تغريدة له على موقع تويتر تابعتها الخليج 365، "انه يشعر بقلق عميق تجاه العنف المتصاعد في الناصرية وادان قتل المتظاهرين ، مشيرا الى "عدم وجود مبرر لاستخدام الرصاص الحي بهذه الطريقة".
فيما رحب هيكي "باعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء التحقيقات، واصفا اياها بالجوهرية التي تؤدي بسرعة الى العدالة".
فيما رحب هيكي "باعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باجراء التحقيقات، واصفا اياها بالجوهرية التي تؤدي بسرعة الى العدالة".