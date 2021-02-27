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ائتلاف النصر يدعو لجهد وطني لمعالجة الاوضاع في ذي قار

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بغداد - ياسين صفوان - ادان ائتلاف النصر، اليوم السبت، استمرار سفك الدم وانعدام الأمن في محافظة ذي قار.
الناطق باسم ائتلاف النصر آيات مظفر دعت في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إلى "تفعيل جهد وطني مسؤول تشترك فيه الجهات الرسمية والشعبية لوضع حد لهذا التدهور حفاظاً على قدسية الدم والحياة والأمن في ذي قار العزيزة".

وطالبت مظفر خلال البيان "الجميع بتحمل المسؤولية، محذرة من "أي استهانة بالارواح والتجاوز على الممتلكات وبقاء المدينة أسيرة التجاوزات والانتهاكات".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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