روسيا والامارات تستعدان لتوقيع اتفاقية تعاون في مجال الفضاء

ووفقًا لما ذكرته وسائل اعلام روسية ، فان "رئيس الوزراء أوعز إلى مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية بأن تجري بالتعاون مع وزارة الخارجية محادثات مع الجانب الإماراتي وتوقع اتفاقية التعاون في مجال استخدام الفضاء لأغراض سلمية نيابة عن الحكومة الروسية مع إدخال تعديلات غير مبدئية فيها".وحسب مشروع الاتفاقية فإن "البلدين الروسي والإماراتي يمكن أن يتعاونا في مجال العلم الفضائي والاتصال الفضائي والملاحة الفضائية وبرامج الرحلات الفضائية المأهولة وإطلاق الأجهزة الفضائية وحماية الفضاء الكوني، اضافة الى تحرير مدار الأرض من النفايات الفضائية وغيرها من المجالات".

وجاء في مشروع الاتفاقية، أن "التعاون في مجال الفضاء له أهمية في سبيل تعزيز نظام استخدام الفضاء الكوني لأغراض سلمية والإسهام في تحقيق الأهداف التي طرحها ميثاق منظمة الأمم المتحدة".



هذا وقد تم تنسيق مشروع الاتفاقية مع الوزارات والهيئات الفدرالية المعنية وذلك بعد إعداده من قبل الجانبين الروسي والإماراتي.