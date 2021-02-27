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انخفاض طفيف في سعر خام البصرة

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بغداد - ياسين صفوان - سجل سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، انخفاضا بعد هبوطه إلى 64.69 دولاراً للبرميل الواحد.
وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائٔري 64.91 دولاراً للبرميل، بينما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولاراً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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