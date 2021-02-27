انت الان تتابع خبر انخفاض طفيف في سعر خام البصرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - سجل سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، انخفاضا بعد هبوطه إلى 64.69 دولاراً للبرميل الواحد.
وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.27 %.
وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائٔري 64.91 دولاراً للبرميل، بينما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولاراً.
وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائٔري 64.91 دولاراً للبرميل، بينما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولاراً.