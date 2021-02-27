انخفاض طفيف في سعر خام البصرة

وتراجع نفط البصرة الخفيف لآسيا إلى 64.69 دولاراً للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.89% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار النفط البصرة الثقيل 63.65 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 1.27 %.

وسجل النفط العربي الخفيف السعودي 65.14 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج مربان الاماراتي 64.67 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائٔري 64.91 دولاراً للبرميل، بينما سجل بوني الخفيف النيجيري 64.33 دولاراً.

